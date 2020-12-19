Кількість випадків коронавірусу у світі зросла до 76 143 682

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Станом на 16:28 19 листопада у світі зареєстровано 76 143 682 випадків коронавірусу.

Про це свідчать дані порталу worldometers.info.

Від ковіду загалом померло 1 684 060 осіб, а вилікувалося 53 430 358 людей.

За останню добу зафіксовано 3 703 летальні випадки, на коронавірус захворіли ще 150 910 осіб.

Зараз на ковід хворіють 21 029 264 особи, 106 723 (0,5%) з них – у важкому стані.

Найбільше випадків COVID-19 – 17 889 578 – виявили у США, де від недуги померло вже 320 845 осіб.

В Індії кількість випадків коронавірусу перевищила 10 млн, а у Бразилії – 7 млн.

Фото: скріншот

Україна перебуває на 17-му місці у світі і 8-му у Європі з 956 123 хворими на ковід. Перед нею Перу з 993 760 хворими.

Нагадаємо, МОЗ розпорядилося тестувати на ковід усіх людей з симптомами ГРВІ через зменшення кількості тестів.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що українців також тестуватимуть на антиген.

В Україні станом на 19 грудня зафіксовано 11 742 нові випадки коронавірусної хвороби, померло 213 осіб.

Відсьогодні у країні діють нові карантинні обмеження.