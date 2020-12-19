За добу в Україні зафіксовано 11 742 нових випадків ковіду, одужали понад 13 тис. осіб

В Україні станом на 19 грудня зафіксовано 11 742 нові випадки коронавірусної хвороби, померло 213 осіб.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Госпіталізовано – 2 865 осіб, зокрема, захворіли 547 дітей та 481 медпрацівник.
Одужало – 13 314 осіб, здійснено 60 089 тестувань за добу, зокрема методом ПЛР –39 258, методом ІФА – 20 831.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 956 123 особи, одужало – 574 536 осіб, летальних випадків – 16 46 і проведено ПЛР-тестувань – 5 248 720.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 364), Одеській (1 161), Запорізькій (829), Київській (827) та Дніпропетровській (667) областях.
Статистика у регіонах:
- м. Київ – 99 694 (+1 364)
- Області:
- Вінницька – 20 781 (+203)
- Волинська – 30 197 (+380)
- Дніпропетровська – 52 068 (+667)
- Донецька – 31 929 (+480)
- Житомирська – 36 061 (+399)
- Закарпатська – 27 003 (+148)
- Запорізька – 46 544 (+829)
- Івано-Франківська – 41 798 (+154)
- Київська – 52 415 (+827)
- Кіровоградська – 7 707 (+86)
- Луганська – 8 640 (+107)
- Львівська – 56 442 (+582)
- Миколаївська – 26 260 (+434)
- Одеська – 63 124 (+1 161)
- Полтавська – 31 433 (+336)
- Рівненська – 38 315 (+475)
- Сумська – 37 612 (+455)
- Тернопільська – 32 235 (+146)
- Харківська – 64 792 (+555)
- Херсонська – 15 449 (+298)
- Хмельницька – 36 360 (+333)
- Черкаська – 34 451 (+614)
- Чернівецька – 37 949 (+254)
- Чернігівська – 26 864 (+455)
Нагадаємо, в Україні 17 грудня виявили 12 630 нових випадків ковіду, 260 пацієнтів померло, одужали 12 866.