За добу в Україні зафіксовано 11 742 нових випадків ковіду, одужали понад 13 тис. осіб

В Україні станом на 19 грудня зафіксовано 11 742 нові випадки коронавірусної хвороби, померло 213 осіб.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Госпіталізовано – 2 865 осіб, зокрема, захворіли 547 дітей та 481 медпрацівник.

Одужало – 13 314 осіб, здійснено 60 089 тестувань за добу, зокрема методом ПЛР –39 258, методом ІФА – 20 831.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 956 123 особи, одужало – 574 536 осіб, летальних випадків – 16 46 і проведено ПЛР-тестувань – 5 248 720.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 364), Одеській (1 161), Запорізькій (829), Київській (827) та Дніпропетровській (667) областях.

Статистика у регіонах:

м. Київ – 99 694 (+1 364)

Області:

Вінницька – 20 781 (+203)

Волинська – 30 197 (+380)

Дніпропетровська – 52 068 (+667)

Донецька – 31 929 (+480)

Житомирська – 36 061 (+399)

Закарпатська – 27 003 (+148)

Запорізька – 46 544 (+829)

Івано-Франківська – 41 798 (+154)

Київська – 52 415 (+827)

Кіровоградська – 7 707 (+86)

Луганська – 8 640 (+107)

Львівська – 56 442 (+582)

Миколаївська – 26 260 (+434)

Одеська – 63 124 (+1 161)

Полтавська – 31 433 (+336)

Рівненська – 38 315 (+475)

Сумська – 37 612 (+455)

Тернопільська – 32 235 (+146)

Харківська – 64 792 (+555)

Херсонська – 15 449 (+298)

Хмельницька – 36 360 (+333)

Черкаська – 34 451 (+614)

Чернівецька – 37 949 (+254)

Чернігівська – 26 864 (+455)

Нагадаємо, в Україні 17 грудня виявили 12 630 нових випадків ковіду, 260 пацієнтів померло, одужали 12 866.