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Прем'єр Словаччини захворів на ковід

Минулого тижня Матович брав участь у саміті ЄС в Брюсселі.

Прем'єр Словаччини захворів на ковід
Фото: novinky.cz

Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович захворів на коронавірусну недугу COVID-19. 18 грудня він отримав позитивний тест.

Про це Матович повідомив у Facebook.

Матович не навів подробиць про своє самопочуття, проте опублікував скрін результату тесту на коронавірус.

"Я сьогодні один з вас... Різдвяні канікули я мав провести помічником у лікарні. Тепер плани, швидше за все, будуть трохи іншими. Так, за статистикою я повинен вижити без шкоди, але якби у мене була можливість пожертвувати своїм життям за життя тисяч невинних жертв, я б це зробив", - написав він.

Напередодні стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон захворів на коронавірус і самоізолюється на найближчі сім днів.

Минулого тижня президент Франції брав участь в саміті ЄС в Брюсселі, де був присутній Еммануель Макрон. 

Сьогодні на ізоляцію після спілкування з президентом Франції пішли мало не всі європейські топ-політики.

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