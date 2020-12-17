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Болгарія продовжила карантин через COVID-19 до кінця січня

Водночас деякі обмеження будуть послаблені.

Болгарія продовжила карантин через COVID-19 до кінця січня
Фото: freeradio.com.ua

Влада Болгарії продовжила термін дії карантинних заходів, запроваджених через ситуацію з поширенням COVID-19.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Костадін Ангелов, передає "Інтерфакс-Україна".

Так, зокрема, ресторани, кафе, торгові центри та школи в Болгарії не працюватимуть до 31 січня. Залишатимуться закритими також нічні клуби, ігрові зали та казино, ресторани та спортивні зали.

Водночас деякі обмеження будуть послаблені. Зокрема, дитячі садки зможуть відновити роботу після новорічних свят - з 4 січня. Театри, музеї та кінотеатри зможуть працювати, але їх заповненість не має перевищувати 30%.

Загалом у країні з населенням близько 7 мільйонів людей, з початку пандемії виявлено 186 тис. випадків коронавірусної інфекції, померло понад 6 тис. людей.

Нагадаємо, Данія введе сувору ізоляцію на Різдво та Новий рік, щоб обмежити поширення COVID-19. Торгові центри закриються в четвер, а інші магазини, за винятком супермаркетів та продуктових магазинів, закриються 25 грудня. Учнів, які продовжують навчання у школі, відправлять додому з понеділка.

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