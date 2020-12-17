ЄС затвердив третій пакет санкцій щодо Білорусі

Європейський Союз затвердив третій пакет санкцій, спрямованих проти режиму Олександра Лукашенка.

Про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Міністри навколишнього середовища ЄС дали остаточне зелене світло для третього пакета санкцій щодо Білорусі. Сьогодні пізніше це буде опубліковано в офіційному журналі", - заявив Джозвяк.

За його словами, до санкційного списку включені кілька провідних білоруських компаній, в тому числі "Белтехекспорт" (спеціалізується на продажі зброї), Мінський завод колісних тягачів VOLAT, компанія із продажу нерухомості Dana Holdings та IT-компанія Synesis.

Також санкції застосують стосовно керівника білоруського державного мовника "Белтелерадіокомпанія" Івана Ейсмонта та заступника прем'єр-міністра Анатолія Сівака.

Нагадаємо, у жовтні лідери країн Європейського Союзу погодили запровадження санкцій проти майже 40 посадових осіб Білорусі, відповідальних за порушення на президентських виборах і жорстокі дії силовиків проти протестувальників.Олександра Лукашенка, який заявляє, що переміг на виборах президента 9 серпня, немає в списку. Дипломати ЄС заявили, що його можуть додати пізніше.

20 листопада Україна приєдналася до санкцій Євросоюзу проти Білорусі у зв'язку з фальсифікацією виборів й порушенням прав людини.