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Поліція Іспанії провела найбільшу за 10 років операцію проти "російської мафії"

Серед затриманих вісім росіян, двоє українців, громадянин Казахстану і громадянин Алжиру.

Поліція Іспанії провела найбільшу за 10 років операцію проти "російської мафії"
Фото: EPA/UPG

Іспанська поліція спільно з Європолом затримала 23 особи за підозрою у відмиванні грошей, пов'язаних з російськими злочинними угрупованнями.

Серед затриманих вісім громадян Росії, двоє українців, по одному вихідцю з Казахстану і Алжиру, 11 громадян Іспанії, повідомляє DW.

Поліція називає це найбільшою операцією проти східноєвропейської мафії, що проведена в Іспанії за останні 10 років. Під час обшуків були вилучені 300 тисяч євро готівкою, діаманти, електронні гаманці з криптовалютою. Серед злочинів угруповання в поліції називають вбивства, торгівлю людьми, наркотиками та зброєю.

Знешкоджена мережа "планувала взяти під контроль ключові сектори економіки Іспанії і проникнути в державні установи, спираючись на допомогу юристів, державних службовців, політиків, бізнесменів і комп'ютерних хакерів", повідомляє іспанська поліція.

Угруповання, на сліди якого поліція вийшла ще в 2013 році, контролювало дискотеки, ресторани і об'єкти нерухомості на іспанському узбережжі. Крім цього, члени банди витрачали великі суми на хабарі для проникнення в іспанські структури.

Як повідомляли, одного з найрозшукуваніших мафіозі затримано в Італії після 14 років переховування.

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