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У ЄС Telegram та "Вконтакте" внесли до "піратського списку"

Документ Єврокомісії є інформаційним бюлетенем, що не має юридичних наслідків для платформ.

У ЄС Telegram та "Вконтакте" внесли до "піратського списку"
Фото: EPA\UPG

Єврокомісія внесла соціальні мережі Telegram та ВКонтакте до переліку продуктів та послуг, що порушують права інтелектуальної власності.

Про це йдеться в інформаційному бюлетені Єврокомісії, повідомляє Liga.net.

Причиною внесення соцмереж до списку стали скарги від правовласників.

За даними звіту щодо Telegram, існує можливість розповсюджувати та завантажувати книги, фільми, музичний контент тощо без належного права на доступ. Telegram натомість повідомив, що протидіє піратському контенту та видаляє його протягом 24 годин.

У звіті також зазначається, що, за даними окремих стейкхолдерів, боротьба Telegram з піратством дійсно покращилась, проте месенджер не завжди реагує на скарги правовласників.

"Вконтакте" не погодилася з рішенням Єврокомісії. В компанії стверджують, що ведуть боротьбу з несанкціонованим контентом.

Документ Єврокомісії є інформаційним бюлетенем, що не має юридичних наслідків для платформ. Він має рекомендаційних характер та спрямований на спонукання дій з боку власників, операторів та місцевої влади щодо обмеження доступу до піратського контенту.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що оновлена робота проксі в мобільному додатку "ВКонтакте" має на меті збір спецслужбами Російської Федерації даних про громадян України.У РНБО заявили, що це може загрожувати нацбезпеці України.

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