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Єврокомісія запропонувала шляхи уникнення "хаосу" на випадок жорсткого Brexit

ЄС планує виділити 5 млрд євро, щоб допомогти підприємствам адаптуватися до ситуації після Brexit.

Єврокомісія запропонувала шляхи уникнення "хаосу" на випадок жорсткого Brexit
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія представила короткострокові заходи, щоб уникнути можливих перебоїв в роботі транспорту, а також проблем у риболовлі, якщо до 31 грудня не вдасться досягти угоди про відносини з Великою Британією після Brexit.

Про це повідомляє Reuters.

В Єврокомісії заявили, що прагнуть домовитися з Великою Британією до 31 грудня.

Єврокомісія пропонує зберегти "деяке авіасполучення" між Великою Британією та ЄС на термін до шести місяців, якщо Лондон забезпечить те ж саме. 

В ЄС запропонували залишити без змін заходи безпеки польотів. Основні перевезення вантажним автотранспортом і пасажирським транспортом також будуть тривати протягом шести місяців, якщо це буде взаємно. Окреме регулювання, якщо воно буде схвалене країнами-членами ЄС, дозволить зберегти автомобільне та залізничне сполучення через Ла-Манш протягом двох місяців, поки Велика Британія і Франція не погодять нові сертифікати безпеки і нагляду.

Європейська комісія запропонувала, щоб Велика Британія і ЄС продовжували пропонувати взаємний доступ до їхніх вод для вилову риби на термін до року.

Також в ЄС хочуть створити "Резерв з коригування Brexit" обсягом 5 млрд євро в рамках нового бюджету ЄС на 2021-2027 роки, щоб допомогти підприємствам ЄС адаптуватися до нової ситуації.

Якщо до 21 грудня угода не буде укладена - почнуть діяти прикордонні перевірки і запровадять податки для товарів, які проходять між Великою Британією і ЄС. 

Нагадаємо, 28 листопада ЄС та Велика Британія знову відновили переговори щодо Brexit.

20 листопада прямі переговори про Brexit були припинені після того, як один з членів переговорної групи від ЄС отримав позитивний тест на коронавірус.

22 жовтня стало відомо, що ЄС і Британія поновлюють переговори про торгівлю після Brexit. Як відомо, дедлайном для підписання нової торговельної угоди між Об’єднаним Королівством і ЄС за підсумками нових реалій після Brexit спочатку був кінець жовтня цього року.

Наприкінці вересня Палата громад парламенту Британії остаточно підтримала законопроєкт про внутрішній ринок, який суперечить частині угоди про Brexit.

На початку вересня головний перемовник Великої Британії щодо Brexit Девід Фрост заявив, що уряд не "боїться" вийти з переговорів щодо Brexit без торговельної угоди.

У січні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підписав законопроєкт про вихід країни з Європейського Союзу. Рішення про вихід з Європейського Союзу Великобританія ухвалила на референдумі у 2016 році. За вихід з ЄС проголосували 51,9% виборців за явки понад 72%. Усього в референдумі взяли участь понад 33,5 млн осіб.

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