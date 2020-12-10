Hyundai купує американського виробника роботів Boston Dynamics за $921 млн

Японська холдингова компанія Softbank продала корейському автомобільному гіганту Hyundai Motor Co. американського виробника роботів Boston Dynamics Inc.

Про це пише The Korea Economic Daily.

За даними видання, сума угоди склала $ 921 млн. Її збираються завершити на засіданні ради директорів 10 грудня, тому деталі поки не повідомляються.

Раніше про заплановану угоду з продажу Boston Dynamics Inc повідомило Bloomberg. Джерело видання говорило про суму до $1 млрд.

Нагадаємо, Boston Dynamics відома своїми роботами, які постійно навчаються чогось нового. Якщо спочатку вони могли лише ходити і піднімати речі, то зараз двоногий людиноподібний робот Atlas навчився паркуру. Після падіння він встає на "лапи" і здатен рухатися далі. Компанія сподівається, що такі роботи допоможуть у порятунку людей, наприклад під час пожежі.

У 2018 році Boston Dynamics навчила своїх робособак SpotMini відчиняти двері. На YouTube компанії було опубліковано відео, на якому робособака хоче вийти з приміщення і впирається у двері. Тоді на допомогу їй приходить ще одна, зі спеціальною "рукою" на спині. Вона відчиняє двері, притримуючи їх, після чого роботи виходять. У квітні минулого року упряжку робособак змусили тягти вантажівку. Також вони вміють танцювати.

У червні 2020 року в США надійшли в продаж робособаки Boston Dynamics. Модель Spot Explorer можна купити за $74,5 тисяч.

У жовтні робособаку Boston Dynamics "SPOT" вперше випробували в Чорнобильській зоні в Україні.