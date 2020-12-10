Прокуратура США розпочала розслідування щодо сина Байдена

Хантера Байдена підозрюють у зловживаннях під час сплати податків.

Прокуратура штату Делавер у США розпочала розслідування щодо сина обраного президента США Джозефа Байдена - Хантера Байдена.

Про це повідомляє ВВС.

Розслідування стосується ділових відносин із іноземними країнами, включаючи Китай. Хантера Байдена підозрюють у зловживанні під час сплати податків.

Хантер Байден повідомив, що прокуратура повідомила його про проведення слідчих дій.

"Я дуже серйозно ставлюся до цього, але впевнений, що професійний і об'єктивний розгляд цих питань продемонструє, що я вів свої справи законно і належним чином, зокрема за допомогою кваліфікованих податкових консультантів", - заявив він.

Штаб обраного президента заявив, що Хантер "боровся із складними викликами, включно з жорстокими особистими напади останніх місяців, лише щоб стати сильнішим", а його батько Джо Байден "пишається сином".

Росзслідування стосовно Хантера Байдена розпочали у 2018-му.Про сумнівні операції та контакти Хантера Байдена у Китаї, Україні та Казахстані також заявляли республіканці під час президентської кампанії. Зокрема, згідно з доповіддю комітетів Сенату США з внутрішньої безпеки, урядових питань і фінансів, його родина та ділові партнери калька років отримували "мільйони доларів сумнівного походження від іноземних громадян".

Нагадаємо, наприкінці вересня 2019 року в США розгорівся гучний скандал навколо телефонної розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського, яка відбулася 25 липня 2019 року. Під час дзвінка Трамп просив Зеленського про послугу - розслідувати діяльність сім'ї Джо Байдена в Україні. Співробітники Білого дому намагалися приховати це і помістили стенограму розмови в особливу засекречену комп'ютерну систему. Інформація про зміст розмови стала публічною завдяки скарзі анонімного інформатора. Це стало приводом для початку процедури імпічменту американського президента.

Хатер Байден виключив порушення під час своєї роботи в Україні.

23 вересня 2020 року Комітет Сенату з національної безпеки та урядових справ та Комітет з питань фінансів у середу оприлюднили звіт «Хантер Байден, Бурісма та корупція» в якому йдеться про діяльність сина колишнього віце-президента США Джо Байдена в Україні.

У документі на 87 сторінок викладені деталі роботи Гантера Байдена у правлінні газової компанії Бурісма. Автори звіту, сенатори-республіканці Рон Джонсон та Чак Ґреслі стверджують, що така діяльність створювала конфлікт інтересів, у час коли Джо Байден був віце-президентом і опікувався в адміністрації справами України.

Виборчий штаб Джо Байдена одразу розкритикував звіт, назвавши його спробою союзників Дональда Трампа зашкодити його політичному опоненту та втрутитися у виборчий процес.