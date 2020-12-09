В Британії попередили про можливі алергічні реакції на вакцину від ковіду

У двох співробітників британської служби охорони здоров'я, які одними з перших отримали щеплення від коронавірусу, виявили алергічну реакцію.
Про це повідомляє Бі-бі-сі.
Вони пройшли курс лікування і тепер почуваються добре. Вважається, що у них виникла анафілактоїдна реакція – набагато легша, ніж анафілаксія, яка, як правило, включає шкірний висип, задишку, а іноді і падіння артеріального тиску.
Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення попередило, що препарат від Pfizer BioNTech може викликати алергічну реакцію. Напередодні в країні почалося вакцинування від ковіду цим препаратом.
Зазначається, що подібні реакції не спостерігалися на клінічних випробуваннях цієї вакцини. Водночас, люди з алергічними реакціями не брали участь у випробуваннях.
Нагадаємо, 8 грудня першою з країн Заходу Велика Британія розпочала програму масової вакцинації від коронавірусу.
Першою пацієнткою у світі, яка отримала вакцину Pfizer BioNTech, стала 90-річна Маргарет Кінан.