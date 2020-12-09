В Британії попередили про можливі алергічні реакції на вакцину від ковіду

Таких реакцій не було під час клінічних випробувань, оскільки люди з алергією не брали у них участь.

У двох співробітників британської служби охорони здоров'я, які одними з перших отримали щеплення від коронавірусу, виявили алергічну реакцію.

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

Вони пройшли курс лікування і тепер почуваються добре. Вважається, що у них виникла анафілактоїдна реакція – набагато легша, ніж анафілаксія, яка, як правило, включає шкірний висип, задишку, а іноді і падіння артеріального тиску.

Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення попередило, що препарат від Pfizer BioNTech може викликати алергічну реакцію. Напередодні в країні почалося вакцинування від ковіду цим препаратом.

Зазначається, що подібні реакції не спостерігалися на клінічних випробуваннях цієї вакцини. Водночас, люди з алергічними реакціями не брали участь у випробуваннях.

Нагадаємо, 8 грудня першою з країн Заходу Велика Британія розпочала програму масової вакцинації від коронавірусу.

Першою пацієнткою у світі, яка отримала вакцину Pfizer BioNTech, стала 90-річна Маргарет Кінан.