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П’ятеро людей загинули в авіакатастрофі вертольота у французьких Альпах

Під час польоту команда виконувала рятувальну операцію.

П’ятеро людей загинули в авіакатастрофі вертольота у французьких Альпах
Фото: petrimazepa.com

У Франції в Альпах розбився гелікоптер, загинуло п'ятеро людей, ще одна - отримала травми.

Про це повідомляє ВВС.

Катастрофа сталася недалеко від міста Бонвіллар в районі Савойї.

Гелікоптер належить приватній компанії Service Aérien Français. Під час польоту команда виконувала рятувальну операцію.

Причина аварії невідома, однак офіційні джерела стверджують, що трагедія могла статися внаслідок несприятливих погодних умов.

Тривогу підняв пілот. Йому вдалося вижити, однак він отримав серйозні травми.

Французька влада заявила, що вертоліт Eurocopter EC135 виконував тренувальний політ з екіпажем рятувальників, коли впав з висоти 1800 метрів.

Нагадаємо, 12 листопада у Єгипті розбився вертоліт з миротворцями. Загинули шестеро американців, чех і француз. Одній людині вдалося вижити.

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