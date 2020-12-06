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Під час мітингів у Франції заарештували 95 осіб, багато демонстрантів отримали серйозні поранення

Окрім того, у Парижі було поранено 67 поліцейських і жандармів.

Під час мітингів у Франції заарештували 95 осіб, багато демонстрантів отримали серйозні поранення
Фото: bfmtv.com

Під час демонстрацій у Парижі, Ліоні, Діжоні та Нанті проти закону “Про глобальну безпеку” було заарештовано 95 осіб.

Про це пише bfmtv.com.

З самого початку мітинг у Парижі, у якому взяли участь 5 тис. осіб, виявився насиченим. Його проведенню намагалися завадити майже півтисячі провокаторів, які підпалювали автомобілі, громили вуличні меблі та розбивали вікна.

Один демонстрант отримав серйозні поранення руки, ще один – вогнепальне поранення в лоб, а журналісту пошкодили ногу.

Окрім того, у Парижі було поранено 67 поліцейських і жандармів, а в інших містах – п'ять співробітників поліції, зокрема коктейлем Молотова.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ Франції, загалом на суботу було заплановано проведення 90 акцій протесту.

Нагадаємо, мітингувальники виступають проти статті закону, яка забороняє знімати поліцейських під час виконання ними службових обов'язків.

Минулого тижня у Парижі правоохоронці застосували сльозогінний газ на мітингу проти закону "про глобальну безпеку". Акція проходила мирно, доки до неї не приєдналися радикали з організації Black Bloc, які побудували барикаду і почали зіткнення з поліцією. Силовики застосували сльозогінний газ.

У вересні у Франції відновилися протестні акції "жовтих жилетів". У Парижі протестанти зіткнулися з поліцейськими. Тоді правоохоронці затримали щонайменше 154 протестувальників.

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