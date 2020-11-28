У Парижі правоохоронці застосували сльозогінний газ на мітингу проти закону "про глобальну безпеку"

Мітингувальники виступають проти статті закону, яка забороняє знімати поліцейських під час виконання ними службових обов'язків.

У Парижі під час мітингу проти закону "про глобальну безпеку" правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Про це повідомляє RFI.

Зокрема, мітингувальники виступають проти статті закону, яка забороняє знімати поліцейських під час виконання ними службових обов'язків. Протести посилилися після появи в соцмережах кадрів жорсткого розгону мігрантів на площі Республіки 23 листопада і відеозапису з побиттям музичного продюсера Мішеля Зеклера на порозі його студії в Парижі.

Мітинг пройшов між площею Республіки та площею Бастилії. Префектура поліції спочатку заборонила марш, дозволивши лише збори на площі Республіки, але адміністративний суд Парижа скасував це рішення.

Акція проходила мирно, доки до неї не приєдналися радикали з організації Black Bloc, які побудували барикаду і почали зіткнення з поліцією. Силовики застосували сльозогінний газ.

Маніфестації проти закону "про глобальну безпеку" пройшли сьогодні і в інших містах Франції, зокрема в Ренні, Ліллі, Нанті, Монпельє та інших.

За даними RFI, якщо минулої суботи в маніфестаціях взяли участь близько 22 тисячі осіб, то сьогоднішні, за попередніми даними, були численнішими.

Нагадаємо, у вересні у Франції відновилися протестні акції "жовтих жилетів". У Парижі протестанти зіткнулися з поліцейськими. Тоді правоохоронці затримали щонайменше 154 протестувальників.