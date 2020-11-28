Ексголову "Нафтогазу" Бакая засудили "за особливо велике шахрайство"
Ексголову "Нафтогазу" Бакая засудили "за особливо велике шахрайство"
Встановлено офіційну причину смерті Марадони
Встановлено офіційну причину смерті Марадони
У Польщі поранили двох українських студентів, вони у тяжкому стані(оновлено)
У Польщі поранили двох українських студентів, вони у тяжкому стані(оновлено)
Павелко озвучив офіційну позицію України щодо рішення УЄФА присудити збірній поразку в матчі зі Швейцарією
Павелко озвучив офіційну позицію України щодо рішення УЄФА присудити збірній поразку в матчі зі Швейцарією
У Києві сміттєвоз провалився під землю (оновлено)
У Києві сміттєвоз провалився під землю (оновлено)
Данілов заявив, що РНБО готує нове рішення щодо ситуації на Донбасі
Данілов заявив, що РНБО готує нове рішення щодо ситуації на Донбасі
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
У ЦВК назвали партії-лідери на місцевих виборах в Україні – "Слуга народу" та "Батьківщина"
У ЦВК назвали партії-лідери на місцевих виборах в Україні – "Слуга народу" та "Батьківщина"
Медреформа-2020. Чому пацієнти продовжують платити за безкоштовне лікування
Медреформа-2020. Чому пацієнти продовжують платити за безкоштовне лікування
ГоловнаСвіт

Названо найвірогіднішого кандидата на крісло міністра оборони США

Ним є відставний генерал Ллойд Остін

Названо найвірогіднішого кандидата на крісло міністра оборони США
Фото: glavcom.ua

На посаду міністра оборони США найвірогіднішим кандидатом від Джо Байдена є відставний генерал Ллойд Остін.

Про це пише axios.com з посиланням на власні джерела.

Остін може стати першим афроамериканцем на посаді керівника військового відомства США.

Раніше Остін очолював Центральне військове командування США, він звільнився 2016 року.

Зараз генерал є членом ради директорів компаній “Tenet Healthcare”, “United Technologies” та “Nucor”.

Іншими кандидатами є колишній міністр внутрішньої безпеки США Джей Джонсон, сенатор Теммі Дакворт і ексспівробітниця Пентагону Мішель Флурной.

Нагадаємо, Байден представив кандидатів на ключові посади у своїй адміністрації.

Він планує призначити Ентоні Блінкена держсекретарем, Алехандро Майоркаса - міністром внутрішньої безпеки, Авріл Хейнс - директором Національної розвідки, Лінду Томас-Грінфілд - послом США в ООН, Джейка Саллівана - радником з національної безпеки і Джона Керрі - спеціальним посланником президента з питань клімату.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також