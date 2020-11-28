Названо найвірогіднішого кандидата на крісло міністра оборони США

На посаду міністра оборони США найвірогіднішим кандидатом від Джо Байдена є відставний генерал Ллойд Остін.

Про це пише axios.com з посиланням на власні джерела.

Остін може стати першим афроамериканцем на посаді керівника військового відомства США.

Раніше Остін очолював Центральне військове командування США, він звільнився 2016 року.

Зараз генерал є членом ради директорів компаній “Tenet Healthcare”, “United Technologies” та “Nucor”.

Іншими кандидатами є колишній міністр внутрішньої безпеки США Джей Джонсон, сенатор Теммі Дакворт і ексспівробітниця Пентагону Мішель Флурной.

Нагадаємо, Байден представив кандидатів на ключові посади у своїй адміністрації.

Він планує призначити Ентоні Блінкена держсекретарем, Алехандро Майоркаса - міністром внутрішньої безпеки, Авріл Хейнс - директором Національної розвідки, Лінду Томас-Грінфілд - послом США в ООН, Джейка Саллівана - радником з національної безпеки і Джона Керрі - спеціальним посланником президента з питань клімату.