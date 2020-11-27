Німеччина стала 12-ю країною у світі, де виявили понад мільйон інфікованих коронавірусом

У Німеччині з початку пандемії коронавірусу виявили понад 1 млн випадків зараження, свідчать дані інституту Роберта Коха.

Згідно з його інформацією, за минулу добу в країні виявили 22,8 тис. нових випадків, 426 чоловік померло, передає DW.

Загальна кількість летальних випадків після зараження COVID-19 у країні перевищує 15,7 тис.

Раніше цього тижня влада федеральних земель Німеччини під час консультацій з канцлером Ангелою Меркель вирішили продовжити до 20 грудня і посилити заходи громадських обмежень, прийняті для стримування пандемії.

Кількість виявлених заражень на COVID-19 у світі з початку пандемії на ранок 27 листопада досягла 61 млн 374 тис. 394 випадків, свідчать дані порталу Worldometer.

Кількість померлих від пов'язаних з COVID-19 захворювань зросла до 1 млн 438 тис. 955 осіб, одужали понад 42 млн людей.

До країн з 5 млн і більше заражень COVID-19 входять США, Індія і Бразилія. Понад 2 млн інфікувань зафіксовано у Росії та Франції.

Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено понад 13 млн інфікованих COVID-19 та 269,5 тис. смертей. Вилікувалися понад 7,8 млн осіб.В Україні за 26 листопада виявлено рекордні 16 218 нових випадків ковіду. За весь час пандемії захворіло вже 693 407 осіб, одужало – 326 238. Зафіксовано 11 909 пов’язаних із коронавірусною недугою летальних випадків.

Україна й надалі на 17-му місці у світі за кількістю інфікованих.