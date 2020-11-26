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Папа Римський знову засудив легалізацію абортів

"Чи правильно знищувати чиєсь життя, щоб вирішити проблему, і чи правильно наймати для цього кілера".

Папа Римський знову засудив легалізацію абортів
Фото: EPA/UPG

Папа Франциск направив послання аргентинському депутату Вікторії Моралес Горлері, яка представляє народний рух жінок, які борються за право народжуваних дітей на життя, перш за все на околицях Буенос-Айреса. Ці жінки, яких називають «mujeres de las villas», нещодавно звернулися до Папи Франциска з проханням підтримати їх у боротьбі проти легалізації добровільного переривання вагітності в Аргентині, пише vaticannews.va.

Навколо цього законопроекту не припиняються дебати: в цій латиноамериканській країні вбивство ненароджених дітей як і раніше розцінюється як злочин, а законопроєкти про легалізацію абортів досі відхилялися. Новий законопроєкт, обговорюваний в даний час, представлений як найбільш просте рішення для дівчат-підлітків, що живуть на околицях. Звертаючись до Папи, «mujeres de las villas» пишуть: «Ми вражені холоднокровним терором цього законопроєкту, спрямованого на просування ідеї аборту як ще однієї можливості в гамі контрацептивів, і тим, що його адресатом повинні стати незаможні дівчата». «Наш голос, як і голос ненароджених дітей, не почутий, законодавці і преса не хочуть нас слухати, і якби на околицях не було священиків, які виступають на наш захист, ми були б ще більш самотні, - пишуть аргентинські жінки. - Наші дочки-підлітки живуть з ідеєю, що через бідність у них немає права мати дітей».

Відповідаючи на лист «mujeres de las villas», Папа висловлює захоплення їхньою діяльністю і свідченням і закликає продовжувати боротьбу. «Країна пишається такими жінками», - пише Святіший Отець, підкреслюючи: «Проблема аборту не відноситься переважно до релігійної сфери, але це питання загальнолюдської етики». Папа зазначає, що в дебатах про легалізацію абортів слід було б задатися двома питаннями, а саме: чи правильно знищувати чиєсь життя, щоб вирішити проблему, і чи правильно наймати для цього кілера, адже суть «законного» аборту полягає саме в цих двох діях.

28 листопада в Аргентині очікуються демонстрації протесту проти нового законопроекту про аборти. В рамках цих маніфестацій пройде «Марш пінеток»: його учасники зберуться біля будівлі Конгресу і будуть молитися на Вервиці, довіряючи життя народжуваних дітей покрову Пресвятої Богородиці. Маніфестацію підтримали помісні єпископи, які неодноразово виступили проти легалізації абортів. Днями Комісія єпископату щодо захисту життя, у справах мирян і сім'ї виступила проти законопроєкту, підкресливши, що його схвалення означало б схвалення вбивства однієї людини заради порятунку іншої. «Тільки порятунком обох життів ми можемо врятувати всіх», - наголошують єпископи, закликаючи віруючих приєднатися до протестів 28 листопада, оскільки мова йде про публічному захисті права кожної людини на життя, гарантованого конституцією.

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