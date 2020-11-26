Папа Римський знову засудив легалізацію абортів

Папа Франциск направив послання аргентинському депутату Вікторії Моралес Горлері, яка представляє народний рух жінок, які борються за право народжуваних дітей на життя, перш за все на околицях Буенос-Айреса. Ці жінки, яких називають «mujeres de las villas», нещодавно звернулися до Папи Франциска з проханням підтримати їх у боротьбі проти легалізації добровільного переривання вагітності в Аргентині, пише vaticannews.va.

Навколо цього законопроекту не припиняються дебати: в цій латиноамериканській країні вбивство ненароджених дітей як і раніше розцінюється як злочин, а законопроєкти про легалізацію абортів досі відхилялися. Новий законопроєкт, обговорюваний в даний час, представлений як найбільш просте рішення для дівчат-підлітків, що живуть на околицях. Звертаючись до Папи, «mujeres de las villas» пишуть: «Ми вражені холоднокровним терором цього законопроєкту, спрямованого на просування ідеї аборту як ще однієї можливості в гамі контрацептивів, і тим, що його адресатом повинні стати незаможні дівчата». «Наш голос, як і голос ненароджених дітей, не почутий, законодавці і преса не хочуть нас слухати, і якби на околицях не було священиків, які виступають на наш захист, ми були б ще більш самотні, - пишуть аргентинські жінки. - Наші дочки-підлітки живуть з ідеєю, що через бідність у них немає права мати дітей».

Відповідаючи на лист «mujeres de las villas», Папа висловлює захоплення їхньою діяльністю і свідченням і закликає продовжувати боротьбу. «Країна пишається такими жінками», - пише Святіший Отець, підкреслюючи: «Проблема аборту не відноситься переважно до релігійної сфери, але це питання загальнолюдської етики». Папа зазначає, що в дебатах про легалізацію абортів слід було б задатися двома питаннями, а саме: чи правильно знищувати чиєсь життя, щоб вирішити проблему, і чи правильно наймати для цього кілера, адже суть «законного» аборту полягає саме в цих двох діях.

28 листопада в Аргентині очікуються демонстрації протесту проти нового законопроекту про аборти. В рамках цих маніфестацій пройде «Марш пінеток»: його учасники зберуться біля будівлі Конгресу і будуть молитися на Вервиці, довіряючи життя народжуваних дітей покрову Пресвятої Богородиці. Маніфестацію підтримали помісні єпископи, які неодноразово виступили проти легалізації абортів. Днями Комісія єпископату щодо захисту життя, у справах мирян і сім'ї виступила проти законопроєкту, підкресливши, що його схвалення означало б схвалення вбивства однієї людини заради порятунку іншої. «Тільки порятунком обох життів ми можемо врятувати всіх», - наголошують єпископи, закликаючи віруючих приєднатися до протестів 28 листопада, оскільки мова йде про публічному захисті права кожної людини на життя, гарантованого конституцією.