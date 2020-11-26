Генерал Марко Безручко є символом польсько-українського братерства у боротьбі проти комуністичної загрози.

У польському Гданську з'явився сквер на честь генерала армії Української Народної Республіки Марка Безручка.

Фото: twitter.com/ADeshchytsia

Про це повідомляє посольство України в Польщі у Facebook.

"Сквери ім. Генерала Армії УНР Марка Безручка у Варшаві та Кошаліні, перехрестя у Вроцлаві, а сьогодні - рішення також і міської влади Гданська. Дякуємо президенту Гданська, голові та депутатам міської ради за підтримку цієї ініціативи", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє пресслужба мерії міста, з пропозицією присвоїти скверу ім’я генерала виступив консул України в Гданську Лев Захарчишин. За постанову проголосувало 27 депутатів Гданської міської ради, 7 утрималися.

Генерал Марко Безручко розглядається істориками як символ польсько-українського братерства у спільній боротьбі проти комуністичної загрози. У серпні 1920 року спільна операція військ УНР і польських військ дозволила зупинити наступ більшовицьких військ на Європу.

Тоді завдяки вмілій обороні Замостя під Варшавою українськими та польськими частинами під командуванням полковника армії УНР Марка Безручка Війську Польському вдалося здобути перемогу.

Фото: twitter.com/ADeshchytsia

Згодом Безручко жив і працював у Варшаві, був членом Вищої військової ради УНР в екзилі, міністром екзильного уряду, головою Українського клубу, головою Українського воєнно-історичного товариства у Варшаві, редактором і видавцем військово-історичного мемуарного збірника "За Державність".

Похований на Вольському православному кладовищі у Варшаві.