​Корвет vs 266 км нового автошляху
​Корвет vs 266 км нового автошляху
Степанов підтвердив можливість локдауну
Степанов підтвердив можливість локдауну
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Російське видання знайшло "третю доньку Путіна"
Російське видання знайшло "третю доньку Путіна"
У ЦВК назвали партії-лідери на місцевих виборах в Україні – "Слуга народу" та "Батьківщина"
У ЦВК назвали партії-лідери на місцевих виборах в Україні – "Слуга народу" та "Батьківщина"
В УЄФА завершилося засідання у справі про матч Швейцарія - Україна
В УЄФА завершилося засідання у справі про матч Швейцарія - Україна
Андрій Садовий: «На мене була така атака, що не знаю, на кого ще така була в Україні»
Андрій Садовий: «На мене була така атака, що не знаю, на кого ще така була в Україні»
Кіпрська церква офіційно визнала ПЦУ (оновлено)
Кіпрська церква офіційно визнала ПЦУ (оновлено)
Податкові канікули, списання боргів та виплата 8000 грн компенсації, – Зеленський розповів, яку підтримку отримає бізнес
Податкові канікули, списання боргів та виплата 8000 грн компенсації, – Зеленський розповів, яку підтримку отримає бізнес
ГоловнаСвіт

Помер ексглава Світового банку Вульфенсон

Вулфенсон очолював Світовий банк 10 років.

Помер ексглава Світового банку Вульфенсон
Фото: express-k.kz

У віці 86-ти років помер колишній очільник Світового банку Джеймс Вульфенсон. 

Про це повідомляє Reuters.

Вульфенсон очолював Світовий банк 10 років в період 1995-2005 років. Під час перебування на посаді він опікувався питанням зменшення боргу бідних країн перед банком. 

У 1996-му Вульфенсон разом з МВФ запустив програму для бідних країн, які мали значні борги. Завдяки цьому борги вдалось зменшити на понад 53 мільярди доларів для 27 країн світу. 

"Він був для мене героєм, як і для багатьох. Джеймс змінив світ та Світовий банк. Він став буквально голосом бідних людей на нашій планеті", - написала у Twitter глава МВФ Крісталіна Георгієва.

Нагадаємо, вчора легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона помер у віці 60 років. У жовтні він переніс операцію на мозку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також