Помер ексглава Світового банку Вульфенсон

У віці 86-ти років помер колишній очільник Світового банку Джеймс Вульфенсон.

Про це повідомляє Reuters.

Вульфенсон очолював Світовий банк 10 років в період 1995-2005 років. Під час перебування на посаді він опікувався питанням зменшення боргу бідних країн перед банком.

У 1996-му Вульфенсон разом з МВФ запустив програму для бідних країн, які мали значні борги. Завдяки цьому борги вдалось зменшити на понад 53 мільярди доларів для 27 країн світу.

"Він був для мене героєм, як і для багатьох. Джеймс змінив світ та Світовий банк. Він став буквально голосом бідних людей на нашій планеті", - написала у Twitter глава МВФ Крісталіна Георгієва.

Нагадаємо, вчора легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона помер у віці 60 років. У жовтні він переніс операцію на мозку.