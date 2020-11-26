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Біля Канарських островів затонуло судно з мігрантами, семеро людей загинуло

28 людей вдалося врятувати. Пошукова операція триває.

Біля Канарських островів затонуло судно з мігрантами, семеро людей загинуло
Фото: ukranews.com

Поблизу Канарських островів затонуло судно, яке перевозило африканських мігрантів. Щонайменше семеро людей загинуло.

Про це повідомляє Xinhuanet

“Рятувальники підтвердили, що урятували 28 людей й виявили 7 тіл зі шлюпки, що перевернулася всього за кілька метрів від берега”, - йдеться в повідомленні.

Рятувальна операція ще триває.

Аварія трапилася після того, як у вівторок понад 300 мігрантів на кількох малих суднах та шлюпках висадилися на узбережжі Канарських островів, припливши з Північної Африки. 

За даними ЗМІ, цього року на Канарських островах висадилися понад 18 тисяч незаконних мігрантів.

Нагадаємо, у жовтні 2019 біля узбережжя Італії затонув човен з мігрантами з Тунісу, на якому було близько 50 осіб, 22 з них врятовано. Відзначають, що судно затонуло за шість морських миль від Лампедузи.

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