Російське видання знайшло "третю доньку Путіна"

Мільярдерка з Петербурга Світлана Кривоногих, що володіє часткою в банку "Росія" і гірськолижним курортом у Ленінградській області, була близька до президента РФ Володимира Путіна, а її дочка "феноменально" на нього схожа, пише російське видання "Проєкт".

Все майно і бізнес-активи сім'ї Кривоногих видання оцінило в 7,7 млрд рублів, або приблизно 100 млн доларів. Сім'ї належить житлова нерухомість у Петербурзі, Москві і Сочі майже на 1,1 млрд рублів.

Як з'ясували журналісти, Світлана Кривоногих жила у петербурзькій комуналці з мамою, а в 2004 році купила "величезну квартиру" в елітному комплексі на Кам'яному острові. Отримати там житлоплощу можна було тільки по знайомству, зазначає видання.

Двоє сусідів по комуналці на питання про джерело несподіваного багатства Кривоногих згадали, що у Світлани в 1990-х з'явився багатий чоловік. Один зі співрозмовників згадав, що це був "чиновник уряду Петербурга".

Світлані Кривоногих належить 75% в компанії "Озон", яка управляє гірськолижним курортом "Ігора" у Ленінградській області. Жінка володіє землею і торговою маркою. Володимир Путін у 2006 році приїжджав на відкриття комплексу, а 2011 році спеціального для російського президента закривали одну з трас.

За даними видання, "за підтримки" банку "Росія" Кривоногих стала власницею "Ленінград центру" у Таврійському саду. Крім того, вона володіє 37-метровою яхтою Al'doga, 200-метровою квартирою і рестораном у центрі Петербурга.

Двоє людей, які знають героїню розслідування, пояснили "причину зльоту Кривоногих - вона була близька з президентом Путіним". Їхнє знайомство почалося на початку 1990-х, а ближче до кінця 2000-х ці стосунки закінчилися, розповіли співрозмовники видання. Проте на питання про Кривоногих ці люди відреагували багатозначно. Не заперечуючи, що знають, про кого мова, вони категорично відмовилися говорити про неї.

"Причина такої таємничості може полягати в тому, що у Кривоногих є донька, яка народилася 2003 року, в той момент, коли Путін починав підготовку до перших у своїй кар'єрі перевиборів", - йдеться в розслідуванні. "Проєкт" ознайомився з документами, згідно з якими, батька Єлизавети Кривоногих не вказано, відомо тільки її по-батькові - Володимирівна.

Кілька років дівчина веде аккаунт у соцмережах під вигаданим іменем. Видання стверджує, що, судячи з портретних знімків, вона "феноменально" схожа на президента Володимира Путіна.

"Директор центру візуального аналізу британського університету Бредворда Хассан Угайл провів комп'ютерний аналіз знімків, який показав схожість Путіна та Єлизавети Кривоногих на 70,44%. Подібність вище 75% означає, що на фото одна і та ж людина. З цього можна зробити висновок про можливі родинні зв’язки", - пише видання.

"Проєкт" додає, що після того як Світлана Кривоногих отримала запитання редакції, її донька видалила більшість фото, на яких можна роздивитися її обличчя.

Відомо, що у шлюбі Володимира Путіна і його офіційної дружини Людмили народилися двоє доньок. За даними ЗМІ, старша донька Володимира Путіна Марія Воронцова займається реалізацією найбільшого в російській охороні здоров'я приватного інвестиційного проєкту. З початку 2019 року Воронцова є співвласницею компанії "Номеко" ("Нова медична компанія"). Їй належить частка 20%.

Агентство "Рейтер" в 2015 році повідомляло, що старша дочка Путіна Марія - випускниця факультету фундаментальної медицини МДУ і робить кар'єру в ендокринології.

Воронцовій зараз має бути 35 років. У 2011 році вона закінчила факультет фундаментальної медицини МДУ за спеціальністю "лікувальна справа". До 2014 року проходила ординатуру в Інституті дитячої ендокринології, а після навчалася в аспірантурі на базі відділення зростання і соматичного розвитку того ж інституту. У 2017 році захистила дисертацію.

Чоловік Воронцової - підприємець з Нідерландів Йорріт Йост Фаассен.

Молодшу дочку Путіна Катерину Тихонову вперше показали по російському ТВ у грудні 2018-го. У сюжеті телеканалу "Росія" Тихонова була представлена як "керівник НДР "Іннопрактика", заступник директора Інституту математичних досліджень складних систем МДУ імені М.В. Ломоносова".

Сам Путін в грудні 2015 року у відповідь на питання про те, чи є Катерина Тихонова його дочкою, не підтвердив і не спростував це, зіславшись на міркування безпеки. У червні 2017-го Путін розповів, що обидві його дочки живуть в Москві і підтвердив, що у нього народився онук.

Навесні 2018 Міністерство фінансів США підтвердило, що Катерина Тихонова - дочка Путіна. Про це йшлося в пояснювальній записці до нового списку санкцій, куди потрапив її чоловік Кирило Шамалов.