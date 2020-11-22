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Путін заявив, що готовий співпрацювати з будь-яким лідером США

"Переможець має бути названий самою стороною, яка має визнати перемогу своїх опонентів, або після того, як остаточні результати виборів будуть підтверджені легітимним способом" 

Путін заявив, що готовий співпрацювати з будь-яким лідером США
Фото: EPA/UPG

Президент РФ Володимир Путін заявив, що готовий співпрацювати з будь-яким лідером США, але привітає переможця виборів після налагодження всіх юридичних формальностей.

Він сказав, що "переможець має бути названий самою стороною, яка має визнати перемогу своїх опонентів, або після того, як остаточні результати виборів будуть підтверджені легітимним способом", пише Reuters

"Ми будемо раді працювати з усіма, хто користується довірою американського народу", - заявив Путін.

Кандидата від Демократичної партії Джо Байдена з перемогою привітали чимало країн Євросоюзу, а зволікали з поздоровленнями Китай і Росія. КНР висловила поздоровлення тільки 13 листопада – представник МЗС Ван Веньбінь заявив, що Китай поважає вибір американського народу. МЗС Китаю не назвало причини затримки з привітанням, але підкреслило, що "результат буде підтверджено відповідно до законів і процедур США".

У суботу, 7 листопада, американські ЗМІ повідомили про перемогу ексвіцепрезидента, кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на народному голосуванні за президента. Трамп одразу заявив, що буде оскаржувати результати голосування в судах і звинуватив суперників у фальсифікаціях.

Оточення президента США Дональда Трампа розділилося у ставленні до результатів виборів президента.

Дружина і зять Трампа закликають його поступитися і визнати поразку, а сини закликали продовжувати наступ.

Байдена з перемогою раніше привітали канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент України Володимир Зеленський, президент Польщі Анджей Дуда, лідери ЄС і НАТО. 

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