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Штаб Трампа відкликав позов про оскарження результатів виборів у Мічігані

За словами адвоката, представникам президента вдалося зупинити процедуру офіційного визнання підсумків виборів в окрузі Уейн.

Штаб Трампа відкликав позов про оскарження результатів виборів у Мічігані
Фото: EPA/UPG

Штаб президента США Дональда Трампа заявив, що відкликає позов, яким оскаржив результати підрахунку голосів у штаті Мічиган.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Цього ранку ми відкликали наш позов до Мічігану, що стало прямим результатом досягнення нашої мети - зупинити передчасне оголошення результатів виборів в окрузі Уейн, перш ніж жителі зможуть переконатися у тому, що всі законні голоси були враховані, а всі незаконні - ні", - йдеться у заяві  адвоката Трампа Руди Джуліані.

Нагадаємо, 7 листопада американські ЗМІ повідомили про перемогу ексвіцепрезидента, кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на народному голосуванні за президента. Він здобуває 273 голоси з 270 необхідних завдяки 20 голосам Пенсильванії.

Трамп заявив, що збирається подавати позови проти штатів, в яких перемагає  Байден.

10 листопада  штаб Трампа заявив про початок юридичної битви за результати голосування. Раніше телеканал CNN з посиланням на джерела повідомило, що штаб Трампа не тільки планує оскаржувати результати виборів у штатах, де переміг Байден, а й влаштовувати мітинги

15 листопада Трамп вперше публічно визнав поразку на виборах, але стверджує, що вони були "сфальсифіковані".

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