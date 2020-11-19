У Конгресі США проголосували проти повернення Росії в G7

Палата представників Конгресу США прийняла законопроєкт, спрямований на те, щоб не допустити участі Росії у зустрічах "Великої сімки" (G7) і відновлення формату G8 за участю РФ.

Документом передбачена заборона на використання вашингтонської адміністрацією федеральних коштів з метою "підтримки або сприяння участі Росії в засіданнях G7 і відновлення G8 за участю РФ", передає Голос Америки.

Відповідно до законопроєкту, відновлення G8 можливе тільки після того, як держсекретар і директор національної розвідки США зможуть запевнити законодавців у тому, що Росія, "припинила будь-яке втручання у вибори в США або інших країнах G7, державах НАТО і ЄС", повністю виконує свої зобов'язання в рамках Мінських домовленостей, "припинила незаконну окупацію Криму, Південної Осетії і Абхазії" і "вивела свої війська і озброєння з Придністров'я".

Тепер ініціативу повинен буде розглянути Сенат, де більшість зараз належить республіканцям.

У разі затвердження законопроєкту верхньою палатою він надійде на підпис главі держави.

Раніше голова МЗС Німеччини виступив проти повернення формату G8 з Росією. Гайко Маас нагадав, що причиною виключення Росії були анексія Криму й інтервенція на сході України.

31 травня Трамп назвав формат G7 неефективним і повідомив про намір запросити на саміт Росію, Індію, Південну Корею і Австралію. Проти цього раніше висловився прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що США як чинний голова G7 мають низку прерогатив, але не можуть змінювати склад формату за рахунок нових країн.

Раніше проти повернення формату G8 з Росією також виступила Франція.

Нагадаємо, до G7 входять США, Канада, Німеччина, Японія, Франція, Велика Британія й Італія. Росія була виключена зі складу G8 у 2014 році - після анексії українського Криму. У червні 2018 року голова Білого дому вже висловлювався за повернення РФ у цей міжнародний клуб, але пропозиція не знайшла відгуку в інших його членів.