Ярослав Железняк: «Серьезные проблемы могут начаться к осени следующего года»
Ярослав Железняк: «Серьезные проблемы могут начаться к осени следующего года»
Махінації з ПДВ відновилися у повному обсязі, - Уманський
Махінації з ПДВ відновилися у повному обсязі, - Уманський
У Львові померла одна із легендарних сестер Байко
У Львові померла одна із легендарних сестер Байко
Ляшко назвав вартість вакцини від коронавірусу для України
Ляшко назвав вартість вакцини від коронавірусу для України
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Стала відома причина аварії ракети Vega з українським двигуном
Стала відома причина аварії ракети Vega з українським двигуном
Україна безкоштовно отримає вакцину від коронавірусу для 4 млн громадян - Ляшко
Україна безкоштовно отримає вакцину від коронавірусу для 4 млн громадян - Ляшко
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Shazam назвав найпопулярнішу пісню всіх часів
Shazam назвав найпопулярнішу пісню всіх часів
ГоловнаСвіт

У Конгресі США проголосували проти повернення Росії в G7

Причиною виключення Росії були анексія Криму й інтервенція на сході України.

У Конгресі США проголосували проти повернення Росії в G7
Фото: EPA/UPG

Палата представників Конгресу США прийняла законопроєкт, спрямований на те, щоб не допустити участі Росії у зустрічах "Великої сімки" (G7) і відновлення формату G8 за участю РФ.

Документом передбачена заборона на використання вашингтонської адміністрацією федеральних коштів з метою "підтримки або сприяння участі Росії в засіданнях G7 і відновлення G8 за участю РФ", передає Голос Америки.

Відповідно до законопроєкту, відновлення G8 можливе тільки після того, як держсекретар і директор національної розвідки США зможуть запевнити законодавців у тому, що Росія, "припинила будь-яке втручання у вибори в США або інших країнах G7, державах НАТО і ЄС", повністю виконує свої зобов'язання в рамках Мінських домовленостей, "припинила незаконну окупацію Криму, Південної Осетії і Абхазії" і "вивела свої війська і озброєння з Придністров'я".

Тепер ініціативу повинен буде розглянути Сенат, де більшість зараз належить республіканцям.

У разі затвердження законопроєкту верхньою палатою він надійде на підпис главі держави.

Раніше голова МЗС Німеччини виступив проти повернення формату G8 з Росією. Гайко Маас нагадав, що причиною виключення Росії були анексія Криму й інтервенція на сході України.

31 травня Трамп назвав формат G7 неефективним і повідомив про намір запросити на саміт Росію, Індію, Південну Корею і Австралію. Проти цього раніше висловився прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що США як чинний голова G7 мають низку прерогатив, але не можуть змінювати склад формату за рахунок нових країн.

Раніше проти повернення формату G8 з Росією також виступила Франція.

Нагадаємо, до G7 входять США, Канада, Німеччина, Японія, Франція, Велика Британія й Італія. Росія була виключена зі складу G8 у 2014 році - після анексії українського Криму. У червні 2018 року голова Білого дому вже висловлювався за повернення РФ у цей міжнародний клуб, але пропозиція не знайшла відгуку в інших його членів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також