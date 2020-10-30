Голова ОП запевнив послів G7, що боротьба з корупцією є принциповою позицією для влади

Андрій Єрмак вважає, що події в КСУ "не відбулися без зовнішнього втручання".

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч з послами країн "Великої сімки". Основною темою зустрічі були останні події, пов'язані з рішенням Конституційного Суду щодо низки положень антикорупційного законодавства.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

Єрмак поінформував послів про вчорашнє термінове засідання Ради національної безпеки і оборони та позачергове засідання Уряду за участю президента.

"Була забезпечена безперебійна робота реєстрів НАЗК і було заявлено про те, що всі антикорупційні органи України, включаючи НАЗК, НАБУ та інші, – вони є й будуть працювати. Для нас є принциповою наша позиція щодо боротьби з корупцією, і Україна ніколи не зверне з цього шляху", - наголосив голова ОП.

Він також розповів, що до Ради було спрямовано законопроект "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства", який вніс Володимир Зеленський.

"Президент і його команда, держава й державні органи продовжують боротьбу з корупцією і з тими, хто стоїть за всіма цими процесами в Україні. Ми перемогли під час прийняття земельної реформи, банківського закону і переможемо й цього разу", - наголосив Єрмак.

При цьому, голова ОП зазначив, що на його думку, події в КСУ "не відбулися без зовнішнього втручання", тож він висловив сподівання, що правоохоронні органи зможуть дати оцінку ситуації.

Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін запевнила, що G7 готова допомогти Україні в подальшому просуванні на шляху реформ.

Нагадаємо, раніше група депутатів Європарламенту закликала Україну відновити функції Національного агентства із запобігання та протидії корупції попри ухвалу Конституційного суду.

Як відомо, 27 жовтня КС визнав неконституційними низку положень антикорупційного законодавства. На закритому засіданні скасовано статтю 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), а також ухвалено рішення щодо норми про незаконне збагачення, електронне декларування, повноваження НАЗК. Відповідне рішення ухвалене за поданням 47 народних депутатів фракції ОПЗЖ від 4 серпня про конституційність окремих положень закону "Про запобігання корупції", Кримінального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та інших пов'язаних із ними законів України.

28 жовтня КСУ оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними низку положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Тобто електронне декларування в Україні 28 жовтня фактично було ліквідоване.

У Європейському Союзі заявили, що стурбовані рішеннями КСУ про діяльність антикорупційних органів, і вони можуть стати підставою для тимчасового припинення безвізового режиму. Про це стало відомо з листа посла України при ЄС Миколи Точицького на адресу віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

Президент Зеленський скликав термінове засідання РНБО. Він доручив зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає "відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні". Крім того, Уряд зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру електронних декларацій.