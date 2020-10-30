НАЗК опублікувало прізвища депутатів, які скерували до КСУ подання у "справі про недостовірне декларування"

Стосовно двох з них - Киви та Козака - раніше було розпочато повну перевірку декларацій.

Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило прізвища 47 депутатів, які скерували до Конституційного Суду України подання у "справі про недостовірне декларування".

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

НАЗК зазначає, що стосовно двох з депутатів - Іллі Киви та Тараса Козака - раніше було розпочато повну перевірку декларацій.

"Список решти депутатів вважаємо за необхідне опублікувати, зазначивши лиш те, що деякі з них є фігурантами журналістських розслідувань, а також справ Національного антикорупційного бюро", - зазначили в НАЗК.

Отже, підписантами конституційного подання є:

Абрамович Ігор Олександрович Батенко Тарас Іванович Бойко Юрій Анатолійович Бондар Віктор Васильович Борт Віталій Петрович Бурміч Анатолій Петрович Волошин Олег Анатолійович Гнатенко Валерій Сергійович Дунаєв Сергій Володимирович Загородній Юрій Іванович Іоффе Юлій Якович Ісаєнко Дмитро Валерійович Кальцев Володимир Федорович Качний Олександр Сталіноленович Кива Ілля Володимирович Кісільов Ігор Петрович Козак Тарас Романович Колтунович Олександр Сергійович Королевська Наталія Юріївна Кузьмін Ренат Равелійови Ларін Сергій Миколайович Лукашев Олександр Анатолійович Солод Юрій Васильович Льовочкін Сергій Володимирович Льовочкіна Юлія Володимирівна Макаренко Михайло Васильович Мамка Григорій Миколайович Мамоян Суто Чолоєвич Медведчук Віктор Володимирович Мороз Володимир Вікторович Німченко Василь Іванович Павленко Юрій Олексійович Папієв Михайло Миколайович Плачкова Тетяна Михайлівна Пономарьов Олександр Сергійович Приходько Наталія Ігорівна Пузанов Олександр Геннадійович Рабінович Вадим Зіновійович Скорик Микола Леонідович Славицька Антоніна Керимівна Столар Вадим Михайлович Суркіс Григорій Михайлович Требушкін Руслан Валерійович Фельдман Олександр Борисович Христенко Федір Володимирович Чорний Віктор Іванович Шуфрич Нестор Іванович.

Раніше НАЗК також опублікувало список посадовців, які можуть уникнути відповідальності через рішення КС.

Нагадаємо, 27 жовтня КС визнав неконституційними низку положень антикорупційного законодавства. На закритому засіданні скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), а також ухвалив рішення щодо норми про незаконне збагачення, електронне декларування, повноваження НАЗК.

Відповідне рішення було ухвалене за поданням 47 народних депутатів фракції "ОПЗЖ" від 4 серпня про конституційність окремих положень закону "Про запобігання корупції", Кримінального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та інших пов'язаних із ними законів України. У поданні до КСУ нардепи стверджували, що обов'язок декларувати майно - в тому числі чиновниками, депутатами і членами їх сімей," порушує їхні базові права, гарантовані Конституцією".

28 жовтня КС оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними низку положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Тобто електронне декларування в Україні 28 жовтня фактично було ліквідоване. На виконання ухвали КС НАЗК закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій про доходи.

президент вніс у парламент проєкт закону "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства", яким пропонує припинити повноваження складу КСУ, який визнав неконституційними низку положень антикорупційного законодавства і скасував електронне декларування.

30 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінове засідання Ради національнох безпеки та оборони. Він доручив зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає "відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні".Крім того, Уряд зобов’язав НАЗК відновити доступ до раеєстру.