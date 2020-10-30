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Грузія не пустила українських нардепів спостерігачами на вибори

Парламентські вибори у Грузії відбудуться завтра, 31 жовтня.

Грузія не пустила українських нардепів спостерігачами на вибори
Фото: Макс Требухов

Українську парламентську делегацію не пустили в Грузію. Народні депутати України мали бути спостерігачами.

Про це повідомила народний депутат від "Слуги народу", голова підкомітету з питань міжпарламентського співробітництва, двосторонніх та багатосторонніх відносин Єлизавета Ясько.

За словами нардепки, близько 30 народних депутатів України з трьох фракцій запланували візит до країни, щоб бути спостерігачами під час голосування. Поїздка мала відбутися на запрошення провідної опозиційної партії "ЄНД". Всі депутати самостійно реєструвались на сайті грузинського ЦВК.

"Проте сьогодні вночі, грузинська влада не дала дозвіл на прийом літака з України", - повідомила Ясько.

Нардеп пояснила, що програма візиту передбачала не лише роботу на дільницях, а й зустрічі у передвиборчих штабах.

Кожен член делегації самостійно зареєструвався на сайті грузинської ЦВК як спостерігач на виборах. За наявною у Ясько інформацією, всі українські заявки було схвалено. Оплата авіаперельоту та проживання мала бути здійснена за власні кошти народних депутатів.

Вона додала, що попри все, Україна готова працювати з демократично обраним майбутнім парламентом Грузії - незалежно від конфігурації більшості та прізвища прем'єр-міністра.

"Українські політики підтримують контакти з партіями, що беруть участь в грузинських виборах. Це нормальний політичний процес. Можна симпатизувати тим чи іншим силам, але демократія – найвища цінність. Повторюю: хто б не переміг (демократично) – буде нашим партнером", - заявила народна депутатка.

На думку Єлизавети Ясько, "критично мала кількість іноземних спостерігачів" - одна з ключових проблем цих виборів.

"Грузія сильно обмежила міжнародне авіасполучення через ковід та закрила наземний кордон з усіма сусідами", - пояснила нардепка.

Додамо, що парламентські вибори у Грузії відбудуться завтра, 31 жовтня.

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