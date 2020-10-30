Голова КСУ заявив, що не піде на допит у ДБР

"Фактично, оприлюднено мені підозру. Який же я свідок після цього?"

Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький заявив, що не збирається іти на допит у Державне бюро розслідувань.

"Я попрошу вас не дивуватися, що я не з'явлюся на допит. Чому? Фактично, оприлюднено мені підозру. Який же я свідок після цього? У підозрюваного одні права, у свідка - інші", - сказав він на брифінгу.

Раніше в ДБР заявили, що голова КСУ перевіряється на участь у злочинній організації. Його викликали на допит на наступний понеділок, 2 листопада.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав неконституційними низку положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Відповідне рішення ухвалене за поданням 47 народних депутатів фракції ОПЗЖ від 4 серпня про конституційність окремих положень закону "Про запобігання корупції", Кримінального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та інших пов'язаних із ними законів України.

На виконання ухвали КС Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій про доходи.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав рішення КСУ "серйозним ударом", але зазначив, що воно не руйнує взаємодію України із західними партнерами. При цьому міністр наголосив, що необхідно подолати негативні наслідки цього рішення. У ЄС тим часом висловили занепокоєність через це рішення та повідомили, що воно може ставити під загрозу безвізовий режим.

Президент скликав термінове засідання РНБО, на якому розпорядився відновити статтю КК про недостовірне декларування. Голова держави зазначив, що рішення КСУ може призвести до втрати Україною підтримки з боку західних партнерів та припинення кредитування української економіки.

30 жовтня президент України Володимир Зеленський вніс у парламент проєкт закону "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства", яким пропонує припинити повноваження складу Конституційного Суду.