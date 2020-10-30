"Політичне вирішення проблеми має право на існування", - міністр юстиції про розпуск Конституційного Суду

"Чи має право на життя і реалізацію ініціатива Президента щодо перезавантаження КСУ? Моє внутрішнє переконання - так".

Міністр юстиції Денис Малюська підтримав розпуск Конституційного Суду України, заявивши, що "політичне вирішення проблеми має право на існування".

Про це міністр написав у фейсбуці.

"РНБОУ та Президент, зваживши на усі ризики, підтримали ідею політичного врегулювання проблеми шляхом перезавантаження усього складу Конституційного Суду України, що і було оформлено відповідним законопроектом. Чимало опонентів такого рішення вказали, що воно не є юридичним та не відповідає вимогам закону і Конституції, а тому не може бути підтриманим. Моє ж переконання, як Міністра юстиції України, – політичне вирішення проблеми має право на існування", - заявив Малюська.

Він нагадав, що такого роду суперечка між політичним та юридичним рішенням уже була в 2014 році.

"У часи Революції гідності було прийнято чимало політико-правових рішень, де трагічність ситуації цілком правильно і справедливо переважила окремі вузькі юридичні обмеження. Одним з таких політико-правових рішень стала чинна редакція Конституції України", - нагадав Малюська.

На думку міністра юстиції, "секрет успішності тих політичних (політико-правових) рішень" у тому, що це був суспільний компроміс та реалізація справедливості.

"Це – єдиний критерій, який відрізняє справедливе політичне вирішення складної суспільної проблеми від антиконституційних дій або ж (іноді) узурпації влади. Тому чи має право на життя і реалізацію ініціатива Президента щодо перезавантаження КСУ? Моє внутрішнє переконання – так, якщо вона буде підтримана Верховною Радою України і суспільством", - резюмував Денис Малюська.

Нагадаємо, 30 жовтня президент України Володимир Зеленський вніс у парламент проєкт закону "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства", яким пропонує припинити повноваження складу Конституційного Суду.

27 жовтня КС визнав неконституційними низку положень антикорупційного законодавства. На закритому засіданні скасовано статтю 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), а також ухвалено рішення щодо норми про незаконне збагачення, електронне декларування, повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції. Тобто електронне декларування в Україні 28 жовтня фактично було ліквідоване.

Відповідне рішення ухвалене за поданням 47 народних депутатів фракції ОПЗЖ від 4 серпня про конституційність окремих положень закону "Про запобігання корупції", Кримінального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та інших пов'язаних із ними законів України.