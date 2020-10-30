Конституційний суд не може ухвалювати рішення щодо самого себе, - секретар РНБО

Данілов наголошує, що такі рішення "не можуть бути обґрунтовані юридично".

Секретар Ради Національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що Конституційний Суд не має ухвалювати рішення щодо відповідності Конституції законів, які регулюють підзвітність суддів СУ.

Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Ті рішення, які ухвалює Конституційний суд стосовно самого себе, не можуть бути обґрунтовані юридично. Не можуть вони самі собі скасовувати заповнення декларацій, звіти перед суспільством. Вони не можуть цього робити. Це політично неприпустимі речі. І тоді вони взагалі вищі за Бога", - сказав Данілов.

Нагадаємо, 27 жовтня КСУ визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. Оприлюднивши це рішення 28 жовтня, КСУ пояснив, що антикорупційне законодавство "створює передумови для неправомірного впливу на суд".

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що КСУ діяв у власних інтересах, ухвалюючи це рішення. Водночас, через рішення КСУ НАЗК закрило доступ до державного реєстру електронних декларацій.

Секретар РНБО Данілов надіслав завуальоване попередження Конституційному Суду. Він зазначив, що "рішення деяких органів державної влади становлять загрозу національній безпеці".

Ввечері 29 жовтня після засідання РНБО та рішення Уряду доступ відновили.