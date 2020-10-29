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Секретар РНБО назвав "окремі дії певних органів" загрозою нацбезпеці України

Данілов надіслав завуальоване попередження Конституційному суду.

Секретар РНБО назвав "окремі дії певних органів" загрозою нацбезпеці України
Фото: ЦЕНЗОР

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що рішення деяких органів державної влади становлять загрозу національній безпеці.

Про це він написав у фйсбуці.

"Рішення певних органів державної влади мають антидержавний і антиконституційний характер. Вважаю, що їхні окремі дії становлять загрозу національній безпеці України", - зазначив Данілов.

Які саме рішення і які саме "органи державної влади" він мав на увазі, секретар РНБО не уточнив.

Нагадаємо, 28 жовтня Конституційний Суд України оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними низку положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Тобто електронне декларування в Україні з 28 жовтня фактично ліквідоване.

Учора з 19-ї години Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій про доходи на виконання ухвали КС.

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