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"Європейська солідарність" підтримала перед другим туром у Черкасах кандидата від "Голосу"

Порошенко закликав долучитися й інші політичні сили.

"Європейська солідарність" підтримала перед другим туром у Черкасах кандидата від "Голосу"
Фото: eurosolidarity.org

Партія «Європейська Солідарність» підтримала на виборах міського голови Черкас кандидата від «Голосу» Віктора Євпака. Про це повідомив під час спільного брифінгу у Центральному штабі партії «Європейська Солідарність» експрезидент, лідер партії Петро Порошенко.

«Напередодні другого туру місцевих виборів, де кандидати від проєвропейських, євроатлантичних сил пройшли до другого туру, ми хочемо без будь-яких умов зробити перший, але дуже важливий крок. В цих умовах ми – наша партія і я як її голова – прийняли рішення про підтримку кандидата на міського голову міста Черкаси від партії Голос Віктора Євпака. Точніше одна умова була – я можу бути відвертим – і це мова була така, що Віктор має перемогти», – зазначив Порошенко.

При цьому він закликав й інші "проєвропейські євроатлантичні українські політичні сили" також підтримати Євпака.

«Я твердо переконаний, що прикладу, який продемонструвала Європейська Солідарнісиь в Черкасах, послідують й інші політичні сили для того, щоб продемонструвати об’єднання в тих обласних центрах, в в містах, де буде проходити другий тур виборів», – говорить Порошенко. 

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