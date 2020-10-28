​Кулеба пояснив, навіщо Зеленський питав в українців про Будапештський меморандум

Голова МЗС наголосив, що зараз найкращою гарантією безпеки України є членство в НАТО.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що питання про Будапештський меморандум в опитуванні президента було спрямоване на те, щоб вивести на новий рівень предметну розмову про гарантії безпеки для України.

Про це голова МЗС розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Це питання не стільки спрямоване на те, щоб відродити Будапештський меморандум з попелу історії, скільки на те, щоб вивести на новий рівень дуже предметну розмову про гарантії безпеки для України: як вони повинні бути надані, які інструменти нам потрібні... Я б у саме такому ключі закликав дивитися на це питання", - пояснив Кулеба.

Міністр наголосив, що найкращою гарантією безпеки України є членство в НАТО, але шлях до нього ще займе певний час.

"Тому ми, безумовно, повинні йти шляхом євроатлантичної інтеграції і зміцнювати наші Збройні сили, але паралельно ми повинні вибудовувати союзи і альянси, які будуть робити нас сильнішими", - сказав Кулеба.

"Наприклад, коли президент України їде до Великобританії і домовляється про додаткові ресурси на зміцнення українського флоту - це теж внесок в нашу гарантію безпеки. Коли президент їде в Туреччину і домовляється з президентом Туреччини про розвиток військово-технічного співробітництва, виробництво безпілотних ударних апаратів, співробітництво в чорноморському басейні.., це теж створення гарантій нашої безпеки. Не треба дивитися на це лінійно: сіли, підписали документ і маємо гарантії. Реальні гарантії - це коли в тебе є міцні збройні сили, стійке суспільство і потужні союзники", - резюмував міністр закордонних справ.

Нагадаємо, питання "Чи підтримуєте ви право України на використання безпекових гарантій, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету й територіальної цілісності?" є одним з п'яти у переліку опитування Зеленського у день місцевих виборів 25 жовтня.

Президент зазначив: якщо Будапештський меморандум не виконується, Україна має право діяти на власний розсуд. При цьому Зеленський зазначив, що вже має свою стратегію з цього приводу, яку поки що розкривати не буде.

Посол США Марі Йованович говорила, що США та Британія повністю дотримуються Будапештського меморандуму. При цьому Британія також розглядає Будапештський меморандум як політичний, юридично не зобов'язувальний документ.

У 2018 році другий президент України Леонід Кучма назвав Будапештський меморандум однією з основних помилок, допущених владою за часів незалежності.

Нинішні кордони України були гарантовані з боку США, Великобританії і Росії відповідно до підписаного Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум) 1994 року. У 2014 році Росія - одна з країн-підписанток меморандуму - анексувала Крим, а потім ввела війська на територію Донбасу. Росія заявляла, що дотримується Будапештського меморандуму тим, що не загрожує Україні застосуванням ядерної зброї.

При цьому допомога США і Великобританії в захисті територіальної цілісності України виявилася обмеженою. Зокрема, Україна почала отримувати летальну озброєння тільки після втрати значної частини своєї території.