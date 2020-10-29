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Апарат Ради скасував позбавлення акредитації журналістів понад 20 ЗМІ

Прессекретарка Апарату перепросила за попереднє рішення. 

Апарат Ради скасував позбавлення акредитації журналістів понад 20 ЗМІ
Фото: president.gov.ua

Апарат Верховної Ради скасував рішення про позбавлення акредитації понад 100 журналістів, зокрема розслідувачів "Слідства.Інфо".

Прессекретарка Апарату парламенту Ірина Кармелюк повідомила про відновлення акредитації на своїй сторінці у Facebook. 

"Шановні колеги журналісти! Попереднє рішення про припинення акредитації скасовано. Вибачте за таке рішення!" - написала вона.

Про позбавлення акредитації учора повідомили журналісти "Слідства.Інфо". Їм заборонили відвідувати засідання, аргументуючи це невсебічним висвітленням роботи парламенту. Журналісти відзначили, що вважають це наступом на свободу слова. 

Загалом відвідувати Раду заборонили журналістам 22 ЗМІ (близько сотні кореспондентів).

Спікер парламенту Дмитро Разумков доручив переглянути рішення про заборону журналістам понад 20 видань відвідувати парламент.

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