​Зеленський обговорить з Вищою радою правосуддя долю Окружного адмінсуду Києва

Так президент відреагував на петицію про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва, яка набрала необхідну кількість підписів.

Президент України Володимир Зеленський ініціює консультації з Вищою радою правосуддя щодо вирішення питання Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК).

Про це йдеться у відповіді на петицію, оприлюднену на сайті голови держави.

"Порядок утворення та ліквідації судів чітко врегульовано на законодавчому рівні. Відповідно до частини другої статті 125 Конституції України, суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проект якого вносить до Верховної Ради України президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя. За результатом розгляду петиції Президент доручив розпочати відповідні консультації з Вищою радою правосуддя", - йдеться у відповіді.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалене для напрацювання прозорої та коректної процедури, яка дозволила б вирішити питання Окружного адмінсуду Києва, а також "зняти певну напругу" в суспільстві щодо цієї ситуації.

Петиція про ліквідацію ОАСК була створена 30 липня, її їніціатором є український журналіст Данило Мокрик. У зверненні пропонується розпустити ОАСК у зв'язку із "повною втратою авторитету".

26 жовтня петиція набрала 25 тис. підписів, необхідні для розгляду її головою держави.

Нагадаємо, У липні 2020-го Національне антикорупційне бюро оголосило підозру голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку. Підозри оголосили ще кільком суддям ОАСК. За даними слідства, зазначені особи, загалом 12, діяли в межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захопити державну владу шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.

1 вересня Національне антикорупційне бюро оприлюднило нові матеріали так званих плівок Окружного адміністративного суду міста Києва, які стосуються можливих зв'язків голови ОАСК Павла Вовка з Вищою радою правосуддя.

За даними слідства, втілюючи план захоплення державної влади, голова ОАСК використовував своє широке коло зв’язків у цих органах.