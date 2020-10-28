99,4% ДВК завершили підрахунок голосів на місцевих виборах

Понад 28,9 тис. комісій склали протоколи та передали всю виборчу документацію до відповідних ТВК.

В Україні майже завершився процес підрахунку голосів на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року.

Про це повідомила Центральна виборча комісія.

За інформацією ЦВК, станом на 12:00 28 жовтня понад 28,9 тис. дільничних виборчих комісій (а це 99,4 % від загальної кількості утворених ДВК) закінчили підрахунок голосів, склали про це протоколи та передали всю виборчу документацію до відповідних територіальних виборчих комісій.

Цей процес повністю завершено в 10 регіонах: у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях і місті Києві.

Триває процес передачі протоколів про підсумки голосування з виборів депутатів районних та обласних рад від ТВК територіальних громад (сільських, селищних, міських) до районних та обласних територіальних виборчих комісій.

Так, у всіх регіонах України районні ТВК прийняли 182 такі протоколи, а обласні ТВК - 101 протокол.

Результати виборів мають бути встановлені не пізніш як на дванадцятий день після дня голосування, тобто до 6 листопада 2020 року включно.

Нагадаємо, у Європейській мережі організацій з моніторингу виборів заявили, що попередньо оцінюють місцеві вибори в Україні як вільні та конкурентні.

В Офісі президента вирішили проаналізувати результатів місцевих виборів, згідно з якими президентська партія "Слуга народу" отримала невисокі результати в місцевих радах, а кандидати в мери у великих містах поступилися своїм суперникам.