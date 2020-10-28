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Органи місцевого самоврядування потрібно терміново привести в стан дієздатності, - Чернишов

Верховная Рада повинна розглянути відповідний законопроєкт.

Органи місцевого самоврядування потрібно терміново привести в стан дієздатності, - Чернишов
Фото: Макс Требухов

Верховна Рада Украъни на пленарному засіданні 3 листопада має розглянути проєкт закону № 3651-д від 06.10.2020 року, який має забезпечити безперервність реалізації завдань і повноважень як державних органів влади на місцях, так і органів місцевого самоврядування після проведених виборів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.

«Після місцевих виборів ми терміново маємо привести в стан дієздатності органи місцевого самоврядування та райдержадміністрації. Наразі очікуємо на прийняття Верховною Радою законопроєкту, норми якого дозволять місцевій владі не лише управляти фінансами, землею, ресурсами, а й вирішувати таким чином нагальні питання життєдіяльності громад та впливати на рівень соціального комфорту та якості життя виборців», – зазначив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

За його словами, проєкт закону має врегулювати порядок функціонування органів місцевого самоврядування територіальних громад, районних рад, а також районних державних адміністрацій на новій територіальній основі, а також врегулювати питання правонаступництва нових місцевих та районних рад, їх виконавчих органів в частині прийнятих раніше рішень, бюджетів, фінансових та майнових зобов’язань, комунального і державного майна.

Законопроєкт врегулює питання розмежування майна, яке знаходиться в управлінні районних рад, зокрема об’єктів сфери освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури та передачі його територіальним громадам. Без вирішення цих та інших нагальних питань на законодавчому рівні можуть виникнути значні ризики щодо ефективної діяльності органів місцевого самоврядування та райдержадміністрацій.

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