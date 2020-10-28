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У МЗС заявили про підтримку Великобританією створення Кримської платформи

Сполучене Королівство підтримує суверенітет України.

Великобританія заявила про готовність долучитися до консультацій з питання створення платформи з деокупації Криму.

Про це за підсумками зустрічі з послом Сполученого Королівства Меліндою Сіммонс повідомила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппар.

"Під час зустрічі було обговорено важливість підвищення уваги міжнародної спільноти до кримського питання, а також бачення української сторони щодо створення та роботи «Кримської платформи» в умовах погіршення ситуації з правами людини в окупованому Криму та мілітаризації Росією Азовсько-Чорноморського регіону", - повідомляє пресцентр МЗС.

Зазначається, що Джеппар висловила сподівання на активну участь у платформі Великої Британії. У свою чергу Мелінда Сіммонз зазначила, що Лондон готовий вести подальші консультації з цього питання, додавши, що Велика Британія залишається відданою захисту суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, на початку червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив, що Україна має намір створити міжнародну платформу для обговорення з партнерами деокупації Криму. На думку глави МЗС, Україна повинна вирішувати кілька тактичних і одне стратегічне завдання.

За словами першої заступниці голови МЗС Еміне Джеппар, створення платформи має на меті "задати багаторівневу рамку, яка триматиме тему Криму на різних рівнях". Найвищий політичний рівень на себе візьме саміт, організацію якого ініціюватиме Україна. Він проходитиме щорічно 26 лютого – у день опору Криму російській окупації.

Провести в Україні перший Кримський саміт Міністерство закордонних справ України планує у 2021 році.

6 жовтня на підсумковій пресконференції за результатами саміту Україна-ЄС у Брюсселі Зеленський заявив, що Європейський Союз принципово готовий долучитися до української ініціативи щодо формату "Кримська платформа".

Раніше про готовність співпрацювати з Україною у рамках "Кримської платформи" заявила повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

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