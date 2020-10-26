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США готові до співпраці над створенням Кримської платформи

"Крим є частиною України і США ніколи не визнають спроби Росії його анексувати".

США готові до співпраці над створенням Кримської платформи
Фото: Сергей Нужненко

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявляє, що Сполучені Штати готові до співпраці над створенням ініційованої Україною Кримської платформи.

Про це вона сказала під час зустрічі з першою заступницею голови МЗС України Еміне Джеппар, повідомляється на сайті МЗС України.

"Крістіна Квін висловила готовність співпрацювати з Україною та наголосила, що позиція США, закріплена у Декларації щодо Криму, яка була оприлюднена Державним секретарем Майком Помпео, залишається твердою та незмінною – Крим є частиною України і США ніколи не визнають спроби Росії його анексувати", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, на початку червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив, що Україна має намір створити міжнародну платформу для обговорення з партнерами деокупації Криму. На думку глави МЗС, Україна повинна вирішувати кілька тактичних і одне стратегічне завдання.

За словами першої заступниці голови МЗС Еміне Джеппар, створення платформи має на меті "задати багаторівневу рамку, яка триматиме тему Криму на різних рівнях". Найвищий політичний рівень на себе візьме саміт, організацію якого ініціюватиме Україна. Він проходитиме щорічно 26 лютого – у день опору Криму російській окупації.

Провести в Україні перший Кримський саміт Міністерство закордонних справ України планує у 2021 році.

6 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Європейський Союз принципово готовий долучитися до української ініціативи щодо формату "Кримська платформа".

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