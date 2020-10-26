Меджліс заявляє про критичну ситуацію з поширенням COVID-19 в окупованому Криму

У Меджлісі кримськотатарського народу закликали спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні та моніторингової місії ООН з прав людини відвідати окупований Крим "через катастрофічну епідеміологічну ситуацію, викликану високим темпом зростання захворюваності на COVID-19".

Про це йдеться у заяві Меджлісу.

Зазначається, що кількість щоденних випадків захворюваності на території півострова перевищила рівень, який може бути забезпечений можливостями існуючих медичних установ і наявного персоналу лікарів, внаслідок чого багатьом пацієнтам, хворим на коронавірус у його важкій формі, відмовляють у госпіталізації.

"Російська окупаційна влада Криму приховує від громадськості і міжнародних організацій об'єктивну картину захворюваності та смертності внаслідок COVID-19. Медичному персоналу лікарень суворо наказано вказувати в документах померлих причиною смерті одну з супутніх хворіб пацієнта без вказівки на COVID-19. Засекречена інформація про епідеміологічну ситуацію в місцях позбавлення волі і про стан здоров'я незаконно утримуваних в них кримських політв'язнів", - йдеться у заяві.

Президія Меджлісу закликає спостерігачів перевірити ситуацію з дотриманням прав людини на півострові, зокрема щодо охорони здоров’я та надання медичної допомоги у випадку захворювання.

Нагадаємо, раніше представництво президента України в Криму заявило, що на окупованому півострові у зв’язку із коронавірусом настала критична гуманітарна ситуація.

На початку жовтня окупанти заявили про рекордний приріст інфікованих коронавірусом у Криму. За останні три тижні кількість смертей збільшилась удвічі.