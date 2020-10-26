З 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні
З 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні
У Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк "Народний ультиматум" (оновлено)
У Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк "Народний ультиматум" (оновлено)
Оголошено екзит-пол опитування Зеленського: скорочення кількості нардепів підтримали 95%
Оголошено екзит-пол опитування Зеленського: скорочення кількості нардепів підтримали 95%
Екзит-поли на виборах мера Києва: буде другий тур (оновлено)
Екзит-поли на виборах мера Києва: буде другий тур (оновлено)
Результати екзит-полу виборів у Київраду: попереду УДАР і ЄС
Результати екзит-полу виборів у Київраду: попереду УДАР і ЄС
Оголошено результати екзит-полу виборів мера Львова: у другому турі – Садовий і Синютка
Оголошено результати екзит-полу виборів мера Львова: у другому турі – Садовий і Синютка
Олег Ляшко визнав свою поразку на довиборах у парламент, але вимагає розслідування
Олег Ляшко визнав свою поразку на довиборах у парламент, але вимагає розслідування
В Україні пройшли місцеві вибори. Оновлено
В Україні пройшли місцеві вибори. Оновлено
Власть без «зеленых»
Власть без «зеленых»
ГоловнаСуспільствоЖиття

Меджліс заявляє про критичну ситуацію з поширенням COVID-19 в окупованому Криму

В організації закликали місії ООН та ОБСЄ відвідати півострів.

Меджліс заявляє про критичну ситуацію з поширенням COVID-19 в окупованому Криму

У Меджлісі кримськотатарського народу закликали спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні та моніторингової місії ООН з прав людини відвідати окупований Крим "через катастрофічну епідеміологічну ситуацію, викликану високим темпом зростання захворюваності на COVID-19".

Про це йдеться у заяві Меджлісу.

Зазначається, що кількість щоденних випадків захворюваності на території півострова перевищила рівень, який може бути забезпечений можливостями існуючих медичних установ і наявного персоналу лікарів, внаслідок чого багатьом пацієнтам, хворим на коронавірус у його важкій формі, відмовляють у госпіталізації.

"Російська окупаційна влада Криму приховує від громадськості і міжнародних організацій об'єктивну картину захворюваності та смертності внаслідок COVID-19. Медичному персоналу лікарень суворо наказано вказувати в документах померлих причиною смерті одну з супутніх хворіб пацієнта без вказівки на COVID-19. Засекречена інформація про епідеміологічну ситуацію в місцях позбавлення волі і про стан здоров'я незаконно утримуваних в них кримських політв'язнів", - йдеться у заяві.

Президія Меджлісу закликає спостерігачів перевірити ситуацію з дотриманням прав людини на півострові, зокрема щодо охорони здоров’я та надання медичної допомоги у випадку захворювання.

Нагадаємо, раніше представництво президента України в Криму заявило, що на окупованому півострові у зв’язку із коронавірусом настала критична гуманітарна ситуація.

На початку жовтня окупанти заявили про рекордний приріст інфікованих коронавірусом у Криму. За останні три тижні кількість смертей збільшилась удвічі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також