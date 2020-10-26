У вівторок в Україні переважно без опадів

Слабкий дощ синоптики прогнозують на півдні та в Криму.

У вівторок, 27 жовтня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, удень +14...+16 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, удень +14...+16 градусів, на Закарпатті вночі +7...+9 градусів, удень +16...+18 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, удень +14...+16 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 градусів, удень +15...+17 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 градусів, удень +13...+15 градусів.

На півдні України, крім Херсонської області, слабкий дощ, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, удень +17...+19 градусів.

У Криму слабкий дощ, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 градусів, удень +18...+20 градусів.