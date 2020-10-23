У суботу в Україні до +16, вдень дощ

У суботу, 24 жовтня, в Києві хмарно, вдень дощ, вночі без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 градусів, удень +14...+16 градусів.
Про це повідомляє Гідрометцентр.
На заході України хмарно, вдень дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 градусів, удень +13...+15 градусів.
На півночі України хмарно, вдень дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 градусів, вдень +13...+15 градусів.
У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, удень +14...+17 градусів.
На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 градусів, удень +16...+18 градусів.
На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, удень +18...+21 градус.
У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 градусів, удень +19...+21 градус.