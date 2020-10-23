Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Урядова комісія встановила причини катастрофи АН-26 під Чугуєвом, - Уруський
Урядова комісія встановила причини катастрофи АН-26 під Чугуєвом, - Уруський
ЗМІ знайшли у Пальчевського російський паспорт
ЗМІ знайшли у Пальчевського російський паспорт
​Зеленський: якщо не виконується Будапештський меморандум, Україна має право діяти на власний розсуд
​Зеленський: якщо не виконується Будапештський меморандум, Україна має право діяти на власний розсуд
Учені виявили невідомий раніше орган у центрі голови людини, - BBC
Учені виявили невідомий раніше орган у центрі голови людини, - BBC
Кернес на виборах мера Харкова набирає в 10 разів більше, ніж його найближчий конкурент
ВибориКернес на виборах мера Харкова набирає в 10 разів більше, ніж його найближчий конкурент
"Шахтар" сенсаційно переміг "Реал" у першому турі Ліги чемпіонів (оновлено)
"Шахтар" сенсаційно переміг "Реал" у першому турі Ліги чемпіонів (оновлено)
Никита Потураев: «К поражению на местных мы отнесемся спокойно»
Никита Потураев: «К поражению на местных мы отнесемся спокойно»
З 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні
З 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні
ГоловнаСуспільствоЖиття

У суботу в Україні до +16, вдень дощ

Уночі у столиці без опадів, до +10 градусів.

У суботу в Україні до +16, вдень дощ
Фото: EPA/UPG

У суботу, 24 жовтня, в Києві хмарно, вдень дощ, вночі без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 градусів, удень +14...+16 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України хмарно, вдень дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 градусів, удень +13...+15 градусів.

На півночі України хмарно, вдень дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 градусів, вдень +13...+15 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, удень +14...+17 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 градусів, удень +16...+18 градусів.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, удень +18...+21 градус.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 градусів, удень +19...+21 градус.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також