Співробітників одеського СІЗО підозрюють у привласненні 500 тис. гривень, виділених на ремонт

Правоохоронці виявили факт розтрати посадовими особами державної установи "Одеський слідчий ізолятор" понад 500 тис. гривень бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт.

Про це повідомляється на сайті областної прокуратури.

З’ясовано, що у актах про приймання виконаних будівельних робіт з капітального ремонту приміщення харчоблоку слідчого ізолятору була завищена вартість матеріально-технічних ресурсів та обладнання на суму понад 500 тис гривень.

За вказаними фактами прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 КК.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ТУ ДБР у Миколаєві.

Нагадаємо, 22 квітня в Україні запустили експериментальний проєкт створення платних камер у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби. Він триватиме до 31 грудня 2021 року, а потім буде прийнято рішення про доцільність законодавчого закріплення таких платних послуг.

Мін'юст також запустив у продаж подарункові сертифікати у платні камери СІЗО. Гроші від платних камер спрямовуються на ремонт звичайних.