Фото: hcdonbass.com

У Маріуполі урочисто відкрили критий льодовий палац Mariupol Ice Center. Про це йдетсья у повідомленні на сайті Міської Ради Маріуполя.

Зазначається, що спортивний комплекс вже став домашньою ареною хокейного клубу "Донбас".

"Новачок Української хокейної ліги проводить домашні матчі на новому майданчику - першим історичним поєдинком стала гра маріупольської команди проти другого новачка чемпіонату України столичного МХК «Сокіл»", - повідомили у пресслужбі клубу.

Фото: hcdonbass.com

Зазначається, що найближчим часом на базі арени почне роботу дитячо-юнацька спортивна школа.

У церемонії відкриття арени взяв участь президент України Володимир Зеленський.

"Я думаю, що це дуже важливо, щоб жителі бачили, що тут є життя, тут будується Україна. Я впевнений, що ми з вами, крім сучасних зірок, побачимо на цій арені маленьких зірочок, які в майбутньому стануть великими спортсменами, що представлятимуть Україну на європейських, світових змаганнях, Олімпійських іграх. І вони будуть привозити в Україну свої перемоги", - сказав Зеленський.

Під час церемонії відвідувачам показали шоу барабанщиків, музично - хореографічні постановки, світлове шоу і феєрверк.

Фото: hcdonbass.com

Фото: hcdonbass.com

Фото: hcdonbass.com

Фото: hcdonbass.com

Фото: hcdonbass.com

Фото: hcdonbass.com

Нагадаємо, на матчі збірної України з футболу в Києві допустять вболівальників на 30% місць.