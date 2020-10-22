Поліція відкрила провадження за хуліганство на Алеї Героїв Небесної Сотні

У Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні чоловік справляв природну потребу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

"Сьогодні вночі на спецлінію 102 від представника волонтерської групи надійшло повідомлення про те, що у телеграм-каналі одного з інформаційних порталів розміщене відео, де невідомий чоловік справляє природну потребу на Алеї Героїв Небесної Сотні. За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група для проведення першочергових слідчих дій", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці опитали можливих свідків інциденту та ретельно оглянули місце злочину.

Поліція відкрила кримінальне провадження ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.

Зараз правоохоронці проводять слідчі дії, щоб встановити особу правопорушника та притягнути до відповідальності.

Нагадаємо, у травні у Харкові облили фарбою постамент Героїв Небесної Сотні.

Незадовго до цього у місті невідомі особи облили фарбою адресні таблички на майдані Героїв Небесної Сотні.Вандали цілеспрямовано зіпсували таблички на кількох будинках.