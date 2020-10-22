Пункт пропуску "Косино-Барабаш" на кордоні з Угорщиною відновив роботу

Пропуск через КПП з метою транзитного проїзду територією Угорщини здійснюватися не буде.

22 жовтня з 8:00 за київським часом на українсько-угорському кордоні відновив роботу пропускний пункт "Косино-Барабаш".

Пресслужба Державної прикордонної служби інформує, що про відновлення роботи пропускних операцій у пункті пропуску "Барабаш" українських прикордонників повідомили угорські колеги.

За інформацію угорської сторони, пропуск осіб та транспортних засобів у пункті пропуску "Косино - Барабаш" буде здійснюватися винятково в 30-кілометрову зону на територію Угорщини.

Пропуск з метою транзитного проїзду територією Угорщини здійснюватися не буде.

Як зазначає видання Mukachevo.net, для транзиту через територію Угорщини можна використати виключно пункти пропуску "Тиса" та "Лужанка". Саме тому на угорському кордоні на цих КПП уже третій місяць кілометрові черги.

Нагадаємо, що український уряд ще 20 травня своїм розпорядженням відновив роботу усіх пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС та Молдовою, у тому числі пункту пропуску "Косино".