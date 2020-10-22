На Донбасі окупанти сім разів порушили "тишу". Українські військові відкрили вогонь у відповідь

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було. Втрати противника уточнюються.

Минулої доби, 21 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів на Донбасі зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї неподалік Лебединського. Ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано у передмісті Авдіївки, де в обідній та у вечірній час ворог застосовував гранатомети різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ввечері 21 жовтня противник зі стрілецької зброї вів обстріл позиції Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Артема. "Аби придушити вогневу активність ворога, зберегти власне життя і здоров'я, наші воїни відкрили вогонь у відповідь, що змусило противника припинити обстріл", - сказано у ранковому зведенні штабу.

Зазначається, що бойових втрат і поранень серед українських захисників не було. Втрати противника уточнюються.

Окрім того, вчора у районі Мар’їнки та Авдіївки задокументовано проліт ворожого БПЛА типу "Орлан-10" без перетину лінії розмежування. Засоби радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання.

Від початку поточної доби, 22 жовтня, збройні формування Російської Федерації вже двічі рази порушили режим припинення вогню. У районі Новолуганського ворог застосував автоматичний станковий гранатомет, а поблизу Артема – стрілецьку зброю. На цю вогневу провокацію противника підрозділи Об’єднаних сил відкрили вогонь у відповідь.

На інших ділянках відповідальності українських підрозділів по всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, 20 жовтня окупанти шість разів порушили режим тиші на Донбасі, один військовий отримав поранення.