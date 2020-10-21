Кабмін виділив понад пів мільярда гривень на дезінфектори для шкіл

У бюджет-2021 уряд пропонує закласти 1 млрд грн на протиепідемічні заходи у школах.

За пропозицією Міністерства освіти та науки уряд виділив 540 млн гривень на протиепідеміологічні засоби захисту у школах.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Місцева влада мала всі необхідні ресурси, аби діти почали навчальний процес у безпечних умовах. Щоб діти і надалі навчались із дотриманням протиепідемічних заходів, сьогодні ми затвердили пропозицію Міністерства освіти про виділення 540 млн грн на субвенції регіонам. Усі школи мають бути забезпечені дезінфекторами", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Прем’єр зазначив, що на наступний рік в бюджеті уряд пропонує виділити на протиепідемічні заходи у школах 1 млрд гривень.

Раніше в.о. міністра освіти закликав на два тижні перейти на дистанційне навчання по всій країні.