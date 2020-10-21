У четвер в Києві вдень до +18 градусів, без опадів

Температура повітря вночі у столиці +6...+8 градусів.

У четвер, 22 жовтня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, удень +16...+18 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 градусів, вдень +15...+18 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 градусів, вдень +13...+15 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 градусів, вдень +15...+18 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 градусів, удень +13...+17 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 градусів, удень +18...+20 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 градусів, удень +17...+19 градусів.