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У четвер в Києві вдень до +18 градусів, без опадів

Температура повітря вночі у столиці +6...+8 градусів.

У четвер в Києві вдень до +18 градусів, без опадів
Фото: Макс Требухов

У четвер, 22 жовтня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, удень +16...+18 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 градусів, вдень +15...+18 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 градусів, вдень +13...+15 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний,  5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 градусів, вдень +15...+18 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 градусів, удень +13...+17 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 градусів, удень +18...+20 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 градусів, удень +17...+19 градусів.

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