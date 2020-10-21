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СБУ запобігла розкраданню 6,3 млн гривень під час будівництва доріг на Харківщині

У фірми-переможниці тендеру не було власної матеріально-технічної бази і штату працівників, а її матеріали не відповідали сертифікатам якості.

СБУ запобігла розкраданню 6,3 млн гривень під час будівництва доріг на Харківщині
Фото: facebook.com/kievcity.gov.ua

На Харківщині Служба безпеки України попередила неякісне будівництво та ремонт доріг на території області.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що протягом третього кварталу цього року харківське держпідприємство оголосило проведення низки тендерів на закупівлю будматеріалів для ремонту і будівництва автодоріг. Менеджмент однієї з комерційних фірм запропонував ціни, значно нижчі від ринкових. Це дозволило комерсантам отримати перемогу у торгах і укласти договори на майже 6,3 млн гривень.

Під час аналізу тендерної документації виявили, що у фірми-переможця відсутня власна матеріально-технічна база і штат працівників. Також продукція, яку комерсанти планували придбати у субпідрядників, не відповідала сертифікатам якості.

"Така ситуація могла призвести до постачання неякісних будівельних матеріалів і виконання робіт. Це створювало загрозу передчасного руйнування дорожнього покриття, підвищення аварійності на автошляхах та могло завдати мільйонні збитки державі. Завдяки своєчасному інформуванню керівництво державного підприємства в односторонньому порядку розірвало укладені договори", - зазначили в СБУ.

Нагадаємо, у вересні президент Володимир Зеленський заявляв, що державі вдалося вирішити проблему з тендерними "тролями", які заробляли великі гроші на неякісному будівництві доріг.

Раніше він також говорив, що хотів би стати президентом, при якому в Україні побудують всі дороги.

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